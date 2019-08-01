Alternatif tarımda örnek çalışma

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 10 yıl bankacılıkta hizmet verdikten sonra son 1 yıldır da sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren Selçuk Çakır, alternatif tarıma yönelik örnek bir çalışma içine girdi. Harmanlı'da kiraladığı 4 dönümlük alana böğürtlen eken Çakır, sosyal medya üzerinden yaptığı tanıtımlar sonrası siparişlere yetişemez oldu.

Tarım şehri olan Karacabey'in topraklarının büyük bir hazine olduğunu vurgulayan Selçuk Çakır, üreticilerin alternatif tarımdan korkmamasını istedi. Karacabey'de daha önce hiç yapılmayan böğürtlen dikimi işine giren Çakır, elde ettiği verimin dışında satışlarıyla da dikkatleri üzerine çekti.

2017 yılının Kasım ayında bu işe başladığını belirten Çakır, “Yaklaşık 1,5 yıl önce Harmanlı'da kiraladığım 4 dönümlük alana böğürtlen ektim. Tabii onlara gözüm gibi bakıyorum. Bir böğürtlen dikildikten sonra yaklaşık 15 yıl verim verebiliyor. Geçen yıl ilk hasadımda 4 dönümden 1 ton verim elde ettim. Bu yıl dönüme 1 ton aldım. Önümüzdeki yıl ise dönüme 2 ton bekliyorum. Böğürtlen işi uygun maliyetle yapılan bir iş. Özellikle Bursa'nın Kestel ilçesinde ekimi yaygın olan böğürtlenin iyi bir pazarı da var. Karacabey'de ise bu işi ilk deneyen benim ve çok memnunum. Eğer ilçemizde de bu böğürtlen üretimi artarsa güzel bir pazar oluşabilir. Bence böğürtlen ekimi, alternatif tarım adına gelir getiren güzel bir iş. Karacabeyli çiftçilerimiz domates, biber gibi ürünler de eksin, ama bu konuyu da düşünsünler” dedi.

Tam sistemli bir şekilde dönüme 5 bin TL maliyetle güzel bir böğürtlen bahçesi kurulabileceğini ifade eden Selçuk Çakır, “Böğürtlenin sulama dışında çok fazla zahmeti yok. Kasım ayı gibi ağaçları buduyorum. Mart ve nisan aylarında bir kez böcek ilacı atıyorum. Mayıstan itibaren de sulama işi başlıyor. Hasat bitine kadar haftada 1-2 kez sulama devam ediyor. Temmuz ayı ortaları gibi hasat başlıyor ve ağustosun sonuna kadar sürüyor. Büyük bir afet ve aksilik olmadığı sürece böğürtlen ürünü 1 dönümden yaklaşık 18 bin lira brüt, işçilik gibi diğer masrafların ardından da 9 ile 10 bin lira arasında net kazanç bırakıyor. Bu kazanç bence ciddi bir gelir. Böğürtlenlerimi sosyal medyada tanıttıktan sonra satışlarda patlama oldu. Siparişlere yetişemiyorum desem yeri var. Paketleme hizmetimiz de mevcut. Taze ve tamamen doğal böğürtlenleri dalından topladıktan sonra kasalara yığıyoruz. Birkaç ton böğürtlenim şu an buzhanede duruyor. Böğürtlenlerimin tadına bakmak isteyenlere ve alternatif tarım arayanlara yardımcı olabilirim” ifadelerini kullandı.