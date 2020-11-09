Altı basit adımda cildinizi kış aylarına hazırlayabilirsiniz

Uzmanlar, sıcak havalarda güneş ışınlarına maruz kalan cildin keratin dokusunun kalınlaştığına işaret ederek, kış aylarına girmeden önce yapılacak basit altı uygulamanın cildi yeniden sağlıklı görüntüsüne kavuşturmaya yeteceğini vurguluyor.

Yaz şartlarının yoğunluğuna maruz kalan cildin yenilenmesi ve toparlanması için bakımlara bir an önce başlanması gerektiğini söyleyen Essplus Güzellik Merkezi Kurucu Ortağı Derya Bulut, “Cildimizi 6 aşamada sonbahar ve kış aylarına hazırlayabiliriz. Ancak bu bakımları evde kendi kendimize yapmak biraz zor. Cilt bakımı hassasiyet gerektiren bir uygulamadır. Bu yüzden de bilmeden yapılan uygulamaların cildimize yarardan çok zarar getirebilir. Uygulamaların profesyonel güzellik merkezlerinde veya kliniklerde yapılmasını tavsiye ediyorum. Öncelikle, güneş ışınlarından yorulan cildi krem formundaki temizleyiciler ile temizlemeliyiz. Yaz mevsimde dokusu bozulan, renk değiştiren ve lekelenen cildimizi peeling yardımıyla arındırabiliriz. Eğer cildinize ekstra bir bakım yapmak ve cilt problemine yönelik iyi gelen bir şeyler yapmak isterseniz, yüz maskeleri acil yardım ekipmanı görevini görecektir” diye konuştu.

Yaz aylarından sonra havanın soğumasıyla ve sonbahara girişle cildin nem dengesinin bozulmaya başlayacağını kaydeden Derya Bulut, uygun nemlendiricilerin cildin susuzluğunu gidererek nem oranını artıracağını aktardı. Serumların ise değişik mineraller, vitaminler ve hücre yenileyici içeriklere sahip olduğuna işaret eden Bulut; “Stres, yorgunluk, güneş, yaşlanma gibi sebeplerle hırpalanan cildi, içeriden takviye ederek daha sağlıklı görünmesine yardım eder. Çünkü cildin dermal tabakasına kadar inerler. Biz merkezimizde bu uygulamayı cihazlar yardımıyla yapıyoruz. Güneş kremleri, cildi güneşin zararlı ışınlarından koruyor. Cilt kanseri riskini azaltır. Dünya'ya ulaşan UVA ışınlarının yüzde 95' ini ultraviyole radyasyon oluşturuyor. UVB ışınları ise cildin yapısını bozarak DNA mutasyonuna neden oluyor. Bu nedenle her mevsim mutlaka güneş kremi kullanmalıyız” dedi.

Derya Bulut, tüm güzellik uygulamaların mutlaka uzman kişilere yaptırılması gerektiğinin altını çizerek, uzman olmayan kişiler tarafından yapılacak işlemlerin cilde kalıcı zararlar verebileceğine dikkati çekti.