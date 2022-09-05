Altın Biber Festivali'ne Muazzez Ersoy damga vurdu

Yenişehir'in kurtuluşunun 100. yılı etkinliği ve 7. Uluslararası Altın Biber Festivali'nde ünlü sanatçı Muazzez Ersoy sahne aldı.

Hayranlarının yoğun alkış ve tezahüratları eşliğinde Yenişehir Derviş Eroğlu Bulvarı'nda sahneye çıkan ünlü sanatçı Ersoy, sevilen eserlerini ve türküleri seslendirdi. Yenişehirlilerin dışında konsere çevre il ve ilçelerden gelen binlerce kişi Muazzez Ersoy'un sevilen parçalarına eşlik etti. Konserde hayranlarına seslenen Ersoy, “Bu muhteşem gecenin ve festivalin oluşmasında büyük emekleri olan bizler ile sizleri buluşturan Belediye Başkanımız Davut Aydın'a teşekkür ediyorum” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Yenişehir'in kurtuluşunun 100. yılı etkinliği ve 7. Uluslararası Altın Biber Festivali'nde sahne alan ünlü sanatçı Muazzez Ersoy Hanımefendi'yi ilçemizde ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Kendisi Türkiye'nin en çok sevilen sanatçılarından birisidir. Bu akşam bizlere muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konsere, MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı, Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Gül Ahmet Türk, Kaymakam Rahmi Köse, Belediye Başkanı Davut Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri başkanları muhtarlar ve çok sayıda misafir katıldı.