Altın Biber Festivaline yoğun ilgi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen 7. Uluslararası Altın Biber Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Kent merkezinde düzenlenen korteje farklı ülkelerden gelen folklor ekipleri de katıldı.

Festivale MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı, Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Gül Ahmet Türk, Kaymakam Rahmi Köse, Belediye Başkanı Davut Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri başkanları, muhtarlar ve çok sayıda misafir katıldı.

7. Uluslararası Altın Biber Festivali ve Yenişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamaları Yenişehir sokaklarını renklendirdi. Festival için kentte düzenlenen korteje farklı ülkelerden gelen folklor ekipleri, atlı ve yaya ekip gösteri vatandaşlar katıldı. Biber üreticilerinin ürünlerini tanıtıp pazara sunmalarını amaçlayan Altın Biber Festivali'nde yörede üretilen biber çeşitleri tanıtıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Öncelikle 7. Uluslararası Altın Biber Festivali ve Yenişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamalarına katıla herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir açılış oldu. Birlik beraberlik örneğinin yaşandığı bu güzel günde elimizden gelen her şeyin iyisini yapmak için çalıştık.Festival boyunca belediyemizden hiç para çıkmayacak.tamamen sponsorlarımızın katkıları ile yapılan etkinliğe katkı sağlayan herekse teşekkür ediyorum” diye konuştu.