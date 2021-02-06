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Altın düştü, borcu olan ve düğün yapacaklar kuyumculara koştu

Altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcıyı üzerken, borcu olanlara ve düğün yapmak isteyenlere yaradı.

İnegöl Kuyumcular Derneği Başkanı Kani, Kont vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Şimdi altın almanın tam zamanı, önümüzdeki günlerde altın fiyatlarında inanılmaz bir artış olacak" dedi.


2020 yılında altın fiyatları rekor kırmıştı, fakat yeni yılla girilmesiyle altın fiyatlarında inanılmaz bir düşüş yaşanıyor. Fiyatlar düştükçe yatırımcıları üzerken, borcu olan ve düğün yapmak isteyenler ise sevindi. Fiyatlar düşüşe geçince borcu olanlar kuyumculara akın ediyor, ancak yatırımcılar ise halen beklemede.


İnegöl Kuyumcular Derneği Başkanı Kani Kont, altın fiyatlarındaki düşüşü değerlendirerek, "Altın fiyatları gerçekten tarihi bir zirve yapmıştı, açıkçası bizler de altın fiyatlarının bu kadar aşağı düşeceğini beklemiyorduk. Koronavirüs aşısının piyasaya çıkmasının da bunda etkisi var. Yatırımcılar üzüldü belki, fakat borcu olan ve düğün yaptırmak isteyenlerinin işine yaradı. İşlerimiz güzel, Allah şükürler olsun fiyatların düşmesiyle yine altın alan çok. Satan yok şimdilik. Uzmanlardan aldığımız bilgilere göre bir kaç ay sonra altın fiyatları yükselecek. Şimdi altın almanın tam zamanı, borcu olanlar için büyük bir fırsat. Altın bundan sonra bu fiyatın altına düşmez. Yatırım yapmak isteyenler veya yapanlar bence acele etmesinler, sabırla beklerseler altın tekrar eski zirveyi görecek, belki de geçecek" dedi.

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