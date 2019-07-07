'Altın Karagöz'e muhteşem açılış

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması farklı kültürlerin harmanlandığı Bursa'da coşkulu anlara sahne olurken, etkinlikten tüm dünyaya kardeşlik ve dostluk mesajları gönderildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 'sü düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, muhteşem açılışla start aldı. Ülkelerinden Bursa'ya gelen halk dansları ekipleri, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda yaptıkları 3'er dakikalık gösterilerle sanatseverlere unutamayacakları bir akşam yaşattı.

Uluslararası nitelikteki organizasyonun açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı. Başkan Aktaş, yaptığı konuşmada, barış ve kardeşlik mesajları verdi. Altın Karagöz'ün, özgün formatıyla geleneksel çizgisini koruyarak bugünlere gelebilen Türkiye'nin alanındaki tek yarışması olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, "Altın Karagöz; dünyanın farklı ülkelerinden gelen ve yaşayan kültürün halk dansları olarak dünyaya yansımasının adıdır. Altın Karagöz; dünya halklarının yarışma konseptinden öte kültürlerini özgürce sergileyebildikleri bir platformdur. Altın Karagöz; barış, kardeşlik ve hoşgörü kavramlarının Bursa'dan dünyaya yayılmasının adıdır. Bursa'mız, bağrından bir medeniyet inşa edip dünyaya armağan etmiştir. Bu yüzden böyle bir yarışmanın şehrimizde düzenleniyor olması son derece anlamlıdır. 6 gün boyunda 29 ülkeden gelen konuklarımız, yaşadıkları coğrafyanın kültürel birikimini, eşsiz gösterilerle sergileyecekler. Kendi yerel kültürümüzü yansıtan gösterileri de dünya halklarının danslarının yanında izleme imkânı bulacağız. Dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu, sevgi ve kardeşlik kavramları, 12 Temmuz'a kadar, en sıcak renklerle bütünleşip, barış mesajları olarak Bursa'mızdan dünyaya dağılacak. Bu yarışma sadece Bursa'mızı değil, ülkemizin ve insanımızın zenginliğini, konukseverliğini, kültürel değerlerini de uluslararası arenaya taşımaktadır. Yurdumuzun uluslararası tanıtımında aktif bir rol üstlenen Altın Karagöz'ün, dostluk ve kardeşliğe atılan bir adım olmasını diliyor, yarışmaya katılan bütün ülkelere başarılar diliyorum" diye konuştu.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik ise yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan 700 dansçının kardeşliğin, el ele vermenin ne kadar eşsiz bir duygu olduğunu herkese hatırlatacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından yarışmaya katılan tüm ekipler 3'er dakikalık özel gösterilerini sahneledi. Müziğin, renk cümbüşüne dönüştüğü gösteriler, Bursalılar tarafından ilgiyle izlendi.