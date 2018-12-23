Altın orana sahip misiniz?

Yüz bölgesinde altın oranın varlığının estetikte mükemmelin temsili olduğunu belirten Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, "Altın oran, eski Mısırlılar ve Yunanlar tarafından keşfedilmiş, mimaride ve sanatta kullanılmıştır. Altın oranı eserlerinde en çok kullanan kişi de birçoğumuzun bildiği gibi Leonardo da Vinci'dir. Yüzyıllar öncesinden günümüze kadar gözlerin, burnun, kaşların, dudakların birbirine mesafesindeki uyumla belirlenen altın oranı, Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa'sının altın oranıyla da popülerleşerek günümüze dek ideal güzelliği tarif etmiştir“ dedi.

Bugün kişinin altın oranına ‘profiloplasty' uygulamasıyla kavuşmanın mümkün olduğunu kaydeden Op. Dr. Ufuk Aydın, bunun, yüzün parçalar bütünü olduğuna dikkat çekti. Aydın, “Profiloplasty kısaca kişinin yandan görünümünü düzeltmeyi hedefleyen işlemlerin tümü olarak tanımlanabilir. Profil estetiğini etkileyen en önemli unsur burundur. Ancak burun estetiği tek başına profilin düzelmesini sağlamaya yeterli değildir. Sadece burun estetiği için başvuran hastanın yüzü bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Profil estetiğinde kişinin sadece yüzünün yan görünümünü değerlendirmekle kalmaz bu görünüm üzerinde etkisi olan çene ucu, alın, yanaklar gibi bütün organların kendi aralarındaki açı ve oranları da dikkate alınır" diye konuştu.