Altından kılıç yapıp yurt dışına satıyor

Bursalı bıçak ustası Aziz Şen, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Topkapı Sarayı'nda bulunan kılıcının benzerini altın işlemelerle yaparak yurt dışına satıyor. El işçiliğiyle yapılan kılıçların üzerindeki yazılar 24 ayar altınla işleniyor. Özellikle Arap ülkelerinden büyük rağbet gören kılıçlar 55 bin liraya satılıyor. Son kılıcını Suudi Arabistan Emiri için yapan Aziz Şen, siparişlere yetişmek için yoğun çalışma içine giriyor. Kılıçlara yurt içi ve yurt dışından talep olduğunu ifade eden Şen, "Biz Osmanlı ve Selçuklu kılıçlarının birebir benzerlerini yapıyoruz. Son yıllarda yayınlanan diziler kılıca olan ilgiyi artırdı. Özellikle Arap ülkelerinden yoğun talep var. Fatih Sultan Mehmet Han'ın kılıcının birebir aynısını yaptık. Üzerine altın işlemeler işledik. Bu kılıcı 55 bin liradan satıyoruz. Büyük talep görüyor. En son Suudi Arabistan Emiri için kılıç yaptık. Kılıç hazır, önümüzdeki günlerde göndereceğiz" dedi.