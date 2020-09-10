İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altınları klozetten çıkaran BUSKİ personeline ödül

Bursa’da bir vatandaşın altınlarını klozete düşürdüğü ihbarı üzerine harekete geçerek mağduriyeti kısa sürede gideren BUSKİ personeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından ağırlanarak saat ile ödüllendirildi.

Bursa'da bir vatandaşın altınlarını klozete düşürdüğü ihbarı üzerine harekete geçerek mağduriyeti kısa sürede gideren BUSKİ personeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından ağırlanarak saat ile ödüllendirildi.


Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişinin altınlarını klozete düşürdüğü yönündeki ihbar üzerine BUSKİ ekipleri hareke geçti. Yapılan kazı sonucu kurdele üzerine iğneli 10 çeyrek altın, ekipler tarafından kanalizasyondan çıkartıldı. Yardımlarıyla Türkiye'ye örnek olan BUSKİ personelini, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş makamında ağırladı. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç'in de hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Aktaş vatandaşın mağduriyetini kısa sürede gideren personeli tebrik etti. Yaşanan olayı ekiplerden de dinleyen Başkan Aktaş, BUSKİ personelinin yardımının örnek olduğunu dile getirdi.


Saat hediye edildi


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fedakarca çalışan personele teşekkür etti. Kısa süre önce bir ailenin mağduriyetinin giderilerek mutlu edildiğini belirten Başkan Aktaş, “BUSKİ yoğun bir şekilde 17 ilçe ve 1058 mahallede alt yapı çalışmalarını, arıtma tesisleri, yağmur suyu hatları gibi çalışmalarını sürdürürken; konusu olmayan işlere de girebiliyor. 4-5 gün önce İnegöl ilçesindeki Burhaniye Mahallesi'nde bir ailemiz altınlarını kanalizasyon hattına düşürmüş. 2 gün sonra bizlere müracaat ettiklerinde, arkadaşlarımız yaptıkları kazı çalışmasıyla altınların bulunmasını sağladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.


Ziyaretin sonunda Başkan Aktaş tarafından altınların bulunmasında emeği geçen personele saat hediye edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.