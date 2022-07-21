Altınşehir sakinleri yogada buluştu

Nilüfer Belediyesi tarafından ücretsiz düzenlenen yoga çalışmaları Altınşehir'de devam etti. Bölge halkının büyük ilgi gösterdiği etkinliğe katılanlar yapılan çalışmalarla beden dinginliğini yakalamaya çalıştı.

Nilüfer Belediyesi'nin Haziran ayında “Matını Al Gel” sloganıyla düzenlediği yoga çalışmaları yoğun ilgi üzerine Temmuz ayında da devam ediyor. Halkı sporun farklı dallarıyla buluşturmayı hedefleyen Nilüfer Belediyesi'nin yoga çalışmaları çeşitli mahallelerde haftanın üç günü parklarda yapılıyor. Yoga eğitmenleri Ali Hürcan, Halit Çetintaş ve Nihan Yıldırım'ın eşliğinde yürütülen çalışmalara katılan vatandaşlar Hatha yoga egzersizleri yaparak vücudu esnetme, nefes teknikleri ve nefes-eklem egzersizleriyle beden dinginliğini yakalamaya çalışıyor.

Eğitimler son olarak Altınşehir Mahallesi Kaykay Park'ta devam etti. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı etkinliğe, eğitmen Nihan Yıldırım'ın eşi eski Bursasporlu futbolcu Sercan Yıldırım da katıldı. “Matını Al Gel” sloganıyla düzenlenen toplu yoga etkinlikleri, Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek.

Saat 19.30'da başlayan toplu yoga çalışmaları, salı günleri Ataevler Mahallesi Gezi Parkı'nda, çarşamba günleri Altınşehir Mahallesi Kaykay Parkı'nda, perşembe günleri de Yüzüncüyıl Mahallesi Şebnem Parkı'nda yapılıyor.

Etkinlikler talebe göre Eylül ayında da farklı mahallelerde devam edecek.