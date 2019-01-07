Alüminyum yüklü kamyon devrildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde alüminyum profil yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Sürücüsünün 107 promül alkollü olduğu belirlenen kamyon Orhangazi-Bursa kara yolunun bir müddet kapanmasına sebep oldu.

Alınan bilgiye göre, Yüksel M. (52) idaresindeki 41 TD 188 plakalı alüminyum profil yüklü kamyon, Gedelek kavşağını geçtikten sonra kontrolden çıkarak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kamyondaki alüminyum profiller yola saçıldı. Devrilen kamyon Orhangazi-Bursa kara yolunu kapatırken, jandarma ve polis ekipleri kazaya müdahale ederek trafiği Bursa istikametinde kontrollü bir şekilde sağlamaya çalıştı. Kamyon şoförü Yüksel M.'nin 107 promül alkollü olduğu belirlendi. Yaklaşık yarım saatlik bir çalışma ile alüminyum profiller yol kenarına alındı. Kamyonun vinç ile kaldırılması ile yol trafiğe açıldı.