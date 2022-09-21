Alzheimara karşı zihninizi aktif tutun

Fevzi Yavuzyılmaz, kişinin bilişsel fonksiyonlarının azalmasına neden olan alzheimerın günümüzde demansa en sık neden olan hastalık olduğunu söyledi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, alzheimer hastalığı hakkında farkındalığı arttırmak amacıyla her yıl Eylül ayının Dünya Alzheimer Ayı, 21 Eylül'ün ise Dünya Alzheimer Günü olarak kutlandığını belirterek açıklamalarda bulundu. Alzheimer hastalığının yavaş ilerleyen, ancak zaman içinde günlük yaşamı etkileyerek, hastayı geri dönüşsüz bir şekilde bakıma muhtaç bırakan bir hastalık olduğunu ifade eden Dr. Yavuzyılmaz, “Hastalığın seyri genel olarak üç evreye ayrılabilir; Başlangıç evresi, orta evre ve ileri evre. Başlangıç evresinde hastalarda, isimleri, tarihleri unutma, yolunu şaşırma, kelimeleri bulamama, işine, çevresine ilgisizlik, hastalığını kabul etmeme gibi durumlar ortaya çıkar. Orta evrede ise; unutkanlık belirgin hale gelir. Hasta, kişileri tanıyamamaya başlar. Yıkanma, giyinme gibi gündelik işlerde yardım ihtiyacı duyar, hayaller görmeye başlar, depresyon gibi ruhsal hastalıklar baş gösterir. İleri evrede ise; aile üyelerini tanıyamama, yemek yemede yürümede güçlük, idrarını, dışkısını tutamama, ciddi ruhsal davranış bozuklukları göstermeye başlar” dedi.

Alzheimer'ın genellikle yaşlılıkta ortaya çıkan bir hastalık olduğunu vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, “65 yaşın üzerinde 10 kişiden birinde, 85 yaşın üzerinde iki kişiden birinde görülür. Tüm dünyada 20 milyona yakın Alzheimer hastası bulunmaktadır. Kadınlarda ve erkeklerde hemen hemen aynı oranda görülür. Alzheimer hastalığı bulaşıcı ve kalıtsal bir hastalık değildir. Ancak düşük oranda ailesel bir yatkınlık olabileceği düşünülmektedir” dedi.

Alzheimer hastalığının kesin tedavisi olmadığını belirten Dr. Yavuzyılmaz, “Yapılan tedaviyle, hastalık tamamen ortadan kaldırılamaz, ancak ilerlemesi yavaşlatılır Bu hastalığın tedavisinde erken tanı çok önemlidir. Tedavide ki amaç, hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır.” ifadelerine yer verdi.

Yaşam kalitesini arttırmak için öneriler

Teşhisi konmuş hastada yaşam kalitesini arttırmak için dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Dr. Yavuzyılmaz “Hastanızı mümkün olduğu kadar alışık olduğu ortamdan ve eşyalarından uzaklaştırmayın, evin içinde ki eşyaları azaltın, odaların girişindeki engelleri kaldırın, evin aydınlatmasını artırın, kayabilen ayakkabı ve terlikten kaçının, hastalığın erken döneminde, ne yapması gerektiğini, olan biten olayları, tarihleri, insanları mümkün olduğunca tekrarlayarak hatırlatın, eşyaları bulmada güçlük çektiğinde, dolapların, kapıların üzerine neyin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını hatırlatan etiketler yapıştırın, hasta yemek yemeği reddedebilir veya aşırı yemeğe başlayabilir, porsiyonlarını siz ayarlayın, belli saatlerde sofraya oturtun, giyinmede güçlük çekmemeleri için kullanımı daha kolay olanları seçin, kendisinin yıkanmasına izin verin ama hastayı adım adım yönlendirin, bu tarz faaliyetlerle onun zihnini canlı tutun” diye konuştu.

‘İlerlemesini durdurabilirsiniz'

Son olarak alzheimer hastalığından korunmak için de egzersiz yapma ve dengeli beslenmenin oldukça önemli olduğunun altını çizen Dr Yavuzyılmaz ,”Bunun yanında alkol ve sigara kullanımından uzak durmak, sosyalleşmek, zihni aktif tutmak için bulmaca çözmek, kitap ve gazete okumak gibi faaliyetler de hastalığın ilerlemesini durdurmada etkili olmaktadır” dedi.