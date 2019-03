Alzheimer Hasta Konuk Evi için sahnelenen "Komik Para" oyunu izleyicileri kahkahaya boğdu

Bursa'da Alzheimer Hasta Konuk Evi inşası için "Komik Para" adlı tiyatro oyunu sergilendi.

11 Mart'ta Merinos AKKM'de düzenlenen oyunda "Komik Para" isimli tiyatro oyunu izleyicileri kahkahaya boğdu. Has Tavuk firmasının desteğiyle sahnenen oyunun geliri Özlüce'de yapımı süren Nilüfer Belediyesi Lions & Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi'ne bağışlandı. Ray Cooney'in yazdığı ve Haldun Dormen'in çevirdiği Komik Para, Merinos AKKM'de seyirci karşısna çıktı. Serkan Çetinkaya'nın yönetip oynadığı Komik Para'da Elif Epiri, Nevin Tuzlacıoğlu, Bünyamin Avcı, Özgür İde Acarbabacan, Cem Çanakoğlu, Neş'e Yıldırım ve Conta Bertolucci de rol aldı.

Programda konuşan Lions 118-K Federasyonu Başkanı Dursun Özbey, "Bölgemizde çağımızın en önemli hastalıklarından birisi olarak gelecekte toplumda salgın olacağına inandığımız Alzheimer hastalığının arttığını görmekteyiz. Maalesef bu konuda bölgemizde hizmet veren herhangi bir kurum yok. Bunu fark eden 118-K Federasyonu Bursa'da Nilüfer Belediyesi Dikencik ailesi ortaklığında 50 yataklı devamlı bakım evi ve 100 yataklık gündüz bakım evi olmak üzere bir Alzheimer Konuk Evi yapıyor. Bu büyük bir proje 3550 metrekare kapalı alanı olan ve çevre düzenlemesi olan, büyük bir maliyeti var. Alzheimer Konuk Evi'ne finansman sağlamak amacıyla bir tiyatro oyunu sahneliyorlar. Bu oyundan kazanılacak olan tüm gelir Alzheimer Hasta Konuk Evi inşaatına harcanacaktır" dedi.

Has Tavuk Halkla İlişkiler Müdürü Bircan Özkan ise, Has Tavuk olarak bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin her zaman içerisinde yer aldıklarını ve bundan sonrada yer almaya devam edeceklerini belirtti.