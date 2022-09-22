Alzheimer hastaları şarkı performansıyla alkış aldı

Nilüfer Belediyesi Lions Ercan Dikencik Hasta Konuk Evi'nden faydalananlar, Dünya Alzheimer Günü nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikte güzel bir gün geçirdi. Koro halinde şarkılar söyleyen alzheimer hastalarının, katıldıkları atölyelerde yaptıkları çalışmalar da sergide izlenime sunuldu.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte konuk evinin gündüz ve yatılı bölümünde kalanlar, aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirdi. Etkinliğe, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Bursa Uludağ Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bakar, aileler, Lions Kulübü üyeleri katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Prof. Dr. Mustafa Bakar, çağın hastalığı olan alzheimer hastalığının her geçen gün yaygınlaştığına dikkat çekti. Türkiye'de yaklaşık 700 bin alzheimer hastası olduğunu belirten Prof. Dr. Bakar, demans hastalarıyla birlikte bu sayının 1 milyona yaklaştığını söyledi. Hastalığın maliyetinin çok büyük olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mustafa Bakar, dünya genelinde yılda 1 trilyon dolar gibi bir paranın bu hastalık için harcandığını söyledi. Alzheimer hastalığının zorluğuna değinen Bakar, “Ülkemizde profesyonel bakım merkezleri çok az. Aileler, hastalarına bakabilmek için işinden ayrılıyor. Hasta Konuk Evi, hasta yakınlarına büyük bir nefes alma şansı getiriyor” diye konuştu.

Hasta Konuk Evi'nin hafif ve orta evredeki hastaların temel ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olmak, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak, hastaların nitelikli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini söyleyen Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de, bu konuk evi ile hasta ailelerine de yardımcı olduklarını belirtti. Özer, “Burada, sağlık personelimiz tarafından konuklarımızın ilaçları verilerek, sağlık takipleri yapılıyor. Fizyoterapistimiz eşliğinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde 2 kez grup egzersizi yapıyor. Güzel havalarda konuklarımıza yürüyüş yaptırıyoruz. Çeşitli aktivitelerle buradaki konuklarımızın iyi vakit geçirmeleri için çaba gösteriyoruz. Burada bir hayalimizi gerçekleştirdik. Tesisin bu aşamaya gelmesinde büyük emek veren, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Hasta Konuk Evi'nde kalanlar, davetlilerle birlikte 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü için pasta da kesti. Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası da solist Hübeyya Arun ile birlikte hareketli ritim ve şarkılarla günü şenlendirdi.

Etkinliğin en ilgi çeken bölümü alzheimer hastalarının katılımıyla oluşturulan koronun verdiği konserdi. Koro, “Yıldızların Altında”, “Üsküdar'a Gider İken”, “İndim Havuz Başına” ve “Sarardım Ben Sarardım” şarkılarını başarıyla seslendirdi. Ebeveynlerinin performansını gören aileler de, mutluluk göz yaşları döktü.

Eğlence dolu günde Hasta Konuk Evi katılımcılarının, yıl boyunca gerçekleştirilen atölyelerde yaptıkları ürünler de sergilendi. Günün sonunda Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına Bursa Balat Lions Kulübü üyesi Gamze Şenkal ve Bursa Uludağ Lions Kulübü Başkanı İsmail İşyapan'a desteklerinden dolayı plaket vererek teşekkür etti.