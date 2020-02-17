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Amatör telsizciler eğitim seminerinde buluştu

Bursa’da amatör telsizciler eğitim seminerinde bir araya geldi.

Bursa'da amatör telsizciler eğitim seminerinde bir araya geldi. Anda Kardeşe Vefa Derneği konferans salonunda bir araya gelen amatör telsizci ve amatör telsizci adayları,yeni bir teknoloji olan amatör telsizcilikte dijital iletişim hakkında bilgi alışverişi yaptı.


Uludağ Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği (ULRAD) Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Ürüker'in hazırlayıp sunduğu 'DMR'a Giriş' adlı seminere çok sayıda amatör telsizci katıldı.


Türkiye'de yaklaşık üç yıldır Türkiye'de kullanıma başlanan ve yeni bir dijital iletişim teknolojisi olan DMR (Digital Mobile Radio) standandının Türkiye'de hızlı bir şekilde yayıldığını belirten Ürüker, bu teknoloji sayesinde artık amatör telsizcilerin de daha verimli iletişim sağlayabildiğini söyledi. Yeni amatör telsizciler yetiştirmek için her hafta eğitim seminerlerine devam edeceklerini açıklayan Ürüker, Anda, Akrad, Bursad, Ulrad derneklerinin seminere katılımı için ayrıca teşekkür etti.

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