Amatöre büyük destek

Bursa'da sporun çıtasını yükseltmek için önemli projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine 1 milyon 100 bin TL'lik nakdi yardımda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, farklı mahallelerde ‘sporun tabana yayılmasında önemli görevler üstlenen' amatör futbol kulüplerini desteklemeye devam ediyor. Amatör kulüplere saha kazandırılması ve malzeme desteği gibi konularda başrolü üstlenen Büyükşehir Belediyesi, son olarak 2. Amatör Küme'de mücadele eden 67 takım ile Kanalboyu Nilüferspor Bayan Futbol Takımı'na 5'er bin TL, diğer takımlara da 4'er bin TL nakdi yardımda bulundu. Amatör kulüplere verilen destekle ilgili olarak Merinos AKKM'de düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada, Bursa'da sporu yaygınlaştırmak ve 7'den 70'e herkesin spor aktiviteleriyle ilgilenmesini sağlamak için yoğun emek sarf ettiklerini söyledi. Tesis sayılarını artırma çalışmalarının yanındamevcut tesislerin Türk sporunun gelişimine katkı sağlayacak şekilde işlevsellik kazandırılmasına gayret ettiklerini belirten Başkan Aktaş, “Örnek verecek olursak, okullarda hizmete aldığımız salonlarda sporu hayat felsefesi haline getirmek amacıyla çocuklarımızın erken yaşta sporla buluşmalarını sağlıyoruz. Yaz-kış spor okullarıyla yavrularımızı farklı branşlarayönlendiriyoruz. Böylece çocuklarımız boş zamanlarını değerlendirirken, aynı zamanda alternatif etkinliklerle tanışma fırsatını da yakalamış oluyor” dedi. Büyükşehir Belediyespor bünyesinde, Büyükşehir marifetiyle Bursa'ya kazandırılan kompleks, tesis ve spor salonlarında gençleri nitelikli mekanlarda spor yapma imkanına kavuşturduklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Takımlarımızın ulusal ve uluslararası başarıları, sporu tabana yayma ve altyapıyı güçlendirme çalışmalarımızda doğru hamleler yaptığımızın işaretidir” diye konuştu. Sadece belirli spor dallarıyla ilgilenenlere değil ata sporları dadahil olmak üzere tüm dallarda faaliyet gösteren kulüpler ile sporculara da destek çıktıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Örneğin Keles Kocayayla'da Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği'ni gerçekleştirdik. Hüdavendigar Kent Parkı'nda 50'ye yakın kurum ve kuruluşumuzun katılım ve desteği ile doğa sporları ve doğa turizmi günlerini düzenledik. Atatürk Stadyumu meydanında yine bir ata sporumuz olan yağlı güreş organizasyonuna imza attık. Hem amatör hem de profesyonel spor ve sporcuya verdiğimiz destekle Bursa'nın sporda da güçlü şehir haline gelmesine katkıda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmasında yapılan yardımların detaylarını da paylaşan Başkan Aktaş, 2. Amatör Kümetakımlarına sağladıkları destekle onların yanında olduklarını göstermek istediklerini söyledi. Amatör spor kulüplerini‘sportif gelişimden profesyonelliğe uzanan süreçte gençlere yol göstermesi bakımından' önemli eşik gördüklerini ve gençlerin bu sayede sosyal ağın bir parçası olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Bugün 2. Amatör Küme'den 67 takımımıza maddi desteklerimizi sunuyoruz. Bu takımlar içinde görme engellilere hizmet eden 5 kulübümüz de var. Bu kulüplerimize 5'er bin TL yardımda bulunduk. Kanalboyu Nilüferspor Bayan Futbol Takımı'na da 5000 TL'lik destek sağladık. Geri kalan takımlarımıza da 4'er bin TL'lik nakdi yardım yaptık. Bugüne kadar toplamda 170 takımımıza 1 milyon 100.000 TL'lik destek sözümüzü yerine getirmiş olduk. Hayırlı olmasını diliyor, amatör spor kulüplerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.