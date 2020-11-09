Amazon'un 3 aylık cirosu 96 milyar dolar

Dünyanın en büyük stoksuz satış ağlarından olan Amazon'un 2020 yılı üçüncü çeyrek net satışını 96 milyar dolar olarak açıkladığını söyleyen MCA Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Cihangir Aydın, “Amazon'un açıkladığı 3 aylık rakam, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ülkemizin 2 yıllık ihracat verilerinden fazla" dedi.

MCA Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Cihangir Aydın, yaptıkları e-ticaret ile Türkiye'ye dolar girdisinin sağlandığını bunun da ülke ekonomisine katkı sağladığını söyledi. Dünyanın en büyük stoksuz satış ağlarından olan Amazon.com'un, 2020 yılı üçüncü çeyrek net satışını 96 milyar dolar olarak açıkladığını söyleyen MCA Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Cihangir Aydın, “Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye 2019 yılında 171 milyar 531 milyon dolar ihraca yaptı. Amazon'un üç aylık net satışı 96 milyar dolar. Bu rakamı 12 ay olarak düşündüğünüzde 384 milyar dolar yapar. Yani ülkemizin 2 yıllık ihracat verilerinden fazla. Türkiye'de en yüksek oranlı ihracat kategorileri; mücevher, süs bitkileri, çimento, cam seramik, hazır giyim, konfeksiyon, yaş meyve sebze, meyve sebze mamulleri, su ürünleri, hayvansal mamuller, halı, savunma ve havacılık sanayi olarak öne çıkıyor. Toplamda 20 ülkede ilgili sektörlerin dağıldığını biliyoruz. Amazon ile olan kıyaslamada bugün bireysel girişimciler küresel düzeyde 32 farklı kategori içinden 17 ülkeye satış yapabiliyor” diye konuştu.

Bireysel girişimcilerin Amazon aracılığı ile 17 farklı ülkede yaptıkları satışların mazisinin 5 yıl gibi kısa süre olduğunu belirten Aydın, “2021 yılında uluslararası rakiplerimizle rasyonel rekabet düzeyimizi güçlendirmek için Amerika Birleşik Devletleri'nde şirketleşme sürecine girdik. Pilot eyaletlerde başlattığımız şirketleşme sürecinde federal vergilendirme, fiziki banka hesapları açılışları ve yine uluslararası ödeme sistemleri gibi birçok parametreler göz önünde bulundurularak eyalet tercihleri yapmaktayız. Bireysel girişimcilerin Amerika Birleşik Devletleri'nde tüzel kişilik oluşturmaları iki ülke arasında vergilendirme ile ilgili konularda daha şeffaf olabilmelerine olanak sağlayacak, diğer yandan ürün tedariki, depolama ve uluslararası fonlardan istifade etmelerini sağlayacak finansal ve kamusal enstrümanlarda sahip olacaklar. Bugün hem küresel düzeyde dijital ticaretin önemli oyuncuları haline gelen bir çok bireysel girişimciye Amerika Birleşik Devletleri'nde şirket açılışı ve şirketin entegrasyonu gibi konularda online seminerler vermekteyiz” dedi.

Ev hanımlarının da bu işi yaparak ev bütçelerine katkı sağladıklarını, Amerika da şirketleri olduğunu söyleyen Aydın, “Bu hem bireysel olarak atılmış iyi bir atılım, hem de ticaretiyle ilgili derinleşmesine sebebiyet veriyor. Amazon, 2020 yılının son üçüncü çeyreğinde satış verilerini paylaştı, 96 milyar dolar gibi bir rakam var. Bu satış, Amerika'dan bütün ülkelere yapılıyor. İnsanlar daha önce bu detay verileri bilmiyorlardı. Bunları gördükten sonra Amazon'a daha da ilgi göstermeye başladılar. Artık Amerika'da tüzel bir kişiliğiniz ve şirketiniz var, reel fiziki bir bankada hesabınız ve bir vergi numaranız olabiliyor” ifadelerinde bulundu.

Bu işi yapabilmek için, İngilizce bilme zorunluluğu olmadığını da hatırlatan Cihangir Aydın, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Artık yapay zekâ var. Herhangi bir dili, istediğiniz bir dile yazılı ve sesli olarak çevirebiliyor. Dil engeli ortadan kalktı. Bu yüzden birçok kişi bu ticareti yapabiliyor. Müşterisiyle iletişime geçebiliyor, teknik konulardaki sorulara cevap verebiliyor. Nitelikli olmayan birçok kişi de buna ilgi gösterebiliyor. 2020 yılı boyunca yaptığımız şey Amazon'da stoksuz ticaret. Biz herhangi bir stok tutmadık. Bizde her şey kredi kartı bakiyesinden ibaret oldu.”