Amca katili yeğen: "Amcam uyuşturucu içiyordu, aileme küfretti"

Bursa'nın Gemlik ilçesinde amcasını bıçaklayarak öldüren Ebuzer Ş.'nin yargılanmasına başlandı. Yargılandığı ilk duruşmada savunma yapan Ebuzer Ş. "Amacım öldürmek değildi, uyuşturucu içmişti. Aileme küfür edip bana saldırdı. Kendimi korumak istedim" dedi.

Olay Gemlik ilçesinde 16 Eylül tarihinde meydana geldi. Bıçakla yaralanan Mehmet Ş. (34) çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mehmet Ş.'nin katilini arayan ekipler maktulün en son yeğeni Ebuzer Ş. ile görüştüğünü tespit etti. Ebuzer Ş.'yi gözaltına alan ekipler cinayetin yeğeni tarafından işlendiğini belirledi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ebuzer Ş. hakkında kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması başlayan Ebuzer Ş. ilk kez hakim karşısına çıktı. Ebuzer Ş.'nin ilk duruşmasına yakınları ve avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan Ebuzer Ş. olay günü yaşadıklarını anlattı. Amcasının uyuşturucu kullandığını ve olay sırasında ailesine söverek kendisine saldırdığını öne süren Ebuzer Ş. "Amcam bizimle birlikte büyüdü. Onu annem büyüttü. Olay akşamı beraber yanına gittim. Her zamanki gibi uyuşturucu kullanıyordu. Benden araba istedi ve o sırada babama küfür etti. Amca "küfür etme" dedim bu sefer anneme de küfür etmeye başladı. İkimiz de gerildik. Amcam bana sopayla vurmaya çalıştı. O esnada daha sonra tenha bir yere gideceğim için yanıma aldığım çakıyı çıkarıp kendimi savunmak için 3 kere çakıyı savurdum. Savunma pozisyonunda olduğum için bıçaklandığını görmedim. Yere düşünce bıçakladığımı fark ettim. Amacım öldürmek değildi, ben sadece kendimi savunmak istedim" dedi.

Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ertelendi.