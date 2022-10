Amcasını kalbinden bıçakladı

Bursa'da kızını ağabeyinin istediği kişiye vermeyen baba, 16 yaşındaki yeğeni tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nden meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, at arabasıyla hurdacılık yapan C. Kaysuk (43), kardeşi Raşit Kaysuk'tan (37), yeğeni G. Kaysuk'u (17) tanıdığı bir gençle evlendirmesini istedi. Raşit Kaysuk tarafından olumsuz karşılanan abi, tartışmaya başladı. Tartışmadan bir kaç gün sonra mahalledeki çay ocağında oğlu F. K(16) ile oturan C. Kaysuk, yoldan geçen kardeşi Raşit Kaysuk ile yeniden konuşmak istedi. Yeğenini kendi istediği kişiye vermesini tekrarlayan C. Kaysuk, yine olumsuz cevap alınca yeniden tartışma yaşandı.

Kavganın büyümesiyle olaya müdahil olan C. Kaysuk'un oğlu 16 yaşındaki F. K, yanındaki bıçakla amcası Raşit Kaysuk'u kalbinden yaraladı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Raşit Kaysuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra zanlı F.K. ile babası Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı F.K. tutuklanırken, babası C.Kaysuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.