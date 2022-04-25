Ameliyat öncesi kuklalı terapi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Enfeksiyon Servisi'nde yatan ve ameliyat için bekleyen çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sürprizi ile karşılaştı. Belirli periyotlarla hastanelerde hasta çocuklara yönelik oyunlar sahneleyen tiyatrocular, bu kez çocukları hasta yataklarında ziyaret etti. Tiyatrocular İpek Zeylan ve Yüksel Hakverdi özellikle çocukların çok sevdiği ‘Kırmızı Duvar' adlı oyunda kullandıkları mavi kuş ve tilki kuklaları ile oyundan bölümleri canlandırdılar.

Odalarında sadece doktor ve hemşire görmeye alışkın olan hasta çocuklar, karşılarında ellerinde kocaman tilki ve kuş kuklası olan tiyatrocularını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Hastane odasında unutamayacakları keyifli anlar yaşayan çocuklar, kendilerine moral veren tiyatroculara teşekkür etti.