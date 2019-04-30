Ameliyatsız bel kayması tedavisi

Ali Şahabettinoğlu, bel kaymalarında manuel (elle) tedavinin yüzde 90 hastada başarılı sonuçlar sağladığını ifade etti.

Omurgadaki omurların üst üste belirli bir düzen içinde dizildiğini belirten Dr. Ali Şahabettinoğlu, “Omurların birbiri üzerinde düzgün bir şekilde dizilmelerini, kemikler arasında bulunan eklemler, bağlar ve kaslar sağlar. Fazla kilo, belin yanlış kullanılması, çarpma, düşme, darbe, aşınma gibi çeşitli sebeplerle bazen bu omurlar birbiri üzerinde kayıp sinir köklerine baskı yapabilir. Bel kayması (spondilolistezis) denilen rahatsızlık, omurların birbiri üzerinde öne ya da arkaya doğru kaymış olmasıdır. En sık kayma öne doğrudur” dedi.

Bel kaymasında ağrının genellikle belde hissedildiğini belirten Dr. Şahabettinoğlu, “Genital bölgeye ve uyluk arka yüzeyine ve hatta ayağa kadar yayılabilir. Kök basısı varsa belden bacağa yayılan ağrı ve uyuşmalara yol açabilir. Ağrı hareketle, ayakta durmakla artar. Genellikle istirahatle azalır veya kaybolur. Kadınlarda erkeklere göre daha sık rastlanır. Bel kaslarında spazm sık rastlanan bir durumdur. Ancak bu rahatsızlıkta en tipik bulgu, hastaların yol yürüme mesafelerinin kısalmasıdır'' şeklinde konuştu.

Spondilolistezisin sabit veya hareketli olabileceğini ve kaymanın miktarına göre de 4 derecesinin olduğunu belirten Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, "İyi bir fizik muayene ile hikayesi alınıp, MR ve dinamik bel röntgeni ile bel kaymasının derecesi, hareketli ya da sabit oluşu, beraberinde eşlik eden başka rahatsızlıkların var olup olmadığı tespit edilir. 1. derece ve sabit bel kaymalarında manuel (elle) tedavi yüzde 90 hastada başarılı sonuçlar sağlar. Şikayetlerin şiddetli olmadığı ve kaymanın ileri derecede olmadığı hastalarda manuel tedavi, ağrı kesici ilaçlar, fizik tedavi uygulamaları, kilo vererek bele düşen yükü azaltmak, bel ve karın kaslarını güçlendirici egzersiz tedavileri uygulanabilir. Ağrılı durumlarda hastaya istirahat verilir. Ayakta kaldığı sürelerde bel korsesi kullandırılarak omurgasına stabilizasyon ve destek sağlanır. Ancak bazen de bel kaymalarında ameliyat gerekebilmektedir ki bunlar, ameliyat dışı tedavilere cevap vermeyen hastalar, 2. derecenin üzerinde yüzde 50'den fazla kayması olanlar, sinir kökü basısı ve dar kanal bulguları ile birlikte yüzde 30 ile 50‘den büyük kaymalardır” dedi.