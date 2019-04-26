Amerikan devinden Bursa'ya yatırım...500 kişi istihdam edilecek

Amerikan'ın forklift ve istif makineleri konusunda lider firması Yale, Türkiye'de Quick Lift ile yaptığı distribitörlük anlaşması ile pazar payını arttırmayı hedefledi. Yale firma yetkilileri, bundan sonraki süreçte özellikle Marmara bölgesinde, özellikle Bursa gibi otomotiv sanayinin yoğun olduğu illerde yatırımını büyüterek istihdam ve katma değerin sağlanacağını belirtti.

Amerikanın forklift ve istif makineleri alanında lider firma konumunda olan Yale, Türkiye'de TSM Global'in iştiraki ile Quick Lift ile distribitörlük anlaşması imzaladı. Hyster - Yale Grup EMEA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Harry Sands ve TSM Global CEO'su Taner Sönmezer düzenledikleri toplantıda iş birliği anlaşmasının detaylarını aktardı. Quick Lift'in forklift bve depo içi ekipmanlarının satış, kiralama ve satış sonrası hizmetlerinden sorumlu olduğundan bahseden Hyster - Yale Grup EMEA Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Harry Sands,"Bu iş birliği sayesinde Türkiye'nin tüm bölgelerinde yaygın ve etkin satış ve satış sonrası hizmetler sunabilecekler. Türkiye'yi lojistik üssü olarak görüyoruz. Türkiye'deki potansiyeli görüyoruz ve o yüzden de buraya yatırım yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursa da nasibini alacak

TSM Global CEO'su Taner Sönmezer ise, "TSM Global, 2014 yılından beri Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da satış ve satı sonrası hizmetleri alanında faaliyet göstermekte. Türkiye'deki istif makinalarının büyüklüğünü önümüzdeki 5 sene içerisinde 30 bin adete çıkaracağız. Yale Türkiye operasyonunu çok önemsiyor. Bu da yeni istihdam olanakları sağlayacak. Bayi ağı olarak da 500 kişilik bir istihdam oluşturacağız. Bu bölgelerde satış, servis ve pazarlama eğitimlerinden oluşan merkezler kuruyoruz. Özellikle Bursa'da, otomotiv ve sanayinin merkezi olan yerlerde çok ciddi yatırımlar yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Güney Marmara'nın ekonomi ve sanayi lideri Bursa'nın kendileri için önemli bir şehir olduğuna dikkat çeken Sönmezer, Bursa'da bölge müdürlüğü açtıklarını, önümüzdeki süreçte yatırımlardan Bursa'nın da payını alacağını, üretim konusunda ilk düşünecekleri yerin Bursa olacağını söyledi.