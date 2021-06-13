Amfi tiyatroda klasik müzik akşamı

Gemlik'in yeni sahnesinin ilk konuğu Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası oldu.

Gemlik Belediyesi, normalleşme sürecinde önemli bir etkinliğe imza attı. Manastır sahilinde yapımı tamamlanan yaklaşık iki bin kişilik amfi tiyatroda senfoni orkestrası konseri düzenlendi. Açık havada gerçekleşen konser, akşam saatlerinde izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Sağlık tedbirleri ve sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek gerçekleştirilen konsere beş yüzü aşkın izleyici katılırken sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen canlı yayını ise binlerce kişi izledi.

Daha önce Müzik Etkinlikleri kapsamında ilçemizde ilk kez konser veren Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, bir kez daha Gemlikliler ile buluştu. Programda Albinoni, Stamitz, Bach, Mozart ve Pachelbel'in eserleri seslendirildi. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan adına orkestra şefi Dağhan Doğu'ya çiçek takdim eden Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Mert Dimili, salgın sebebiyle orkestranın sınırlı kapasite ile geldiğini belirterek, “çok daha güzel günlerde orkestramızın tamamıyla, barışın ve huzurun kenti, zeytinin ve yerli otomobilin başkenti Gemlik'te ağırlamak istiyoruz” dedi.

Başkan Dimili şöyle konuştu:

“Amfi tiyatromuzun açılışını müziğin en sofistike hali olan klasik müzikle gerçekleştirmek bizlere ayrıca onur verdi. Sizleri burada ağırlamaktan çok mutlu olduk, teşekkür ederiz.”

Amfi tiyatroda konser, tiyatro ve diğer kültür etkinlikler önümüzdeki haftalarda da devam edecek.