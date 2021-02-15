Ana Kucağı öğretmenleri yeni döneme hazır

Merinos AKKM'de 10 gün süren eğitimlerde uzman kişilerin sunumlarıyla “zekâ tiplerine göre çocuklar, değerler eğitimi, erken çocukluk eğitimi / montessori eğitimi, mahremiyet eğitimi, çocuklarda öfke ve saldırganlık, sınf organizasyonu, okul öncesi eğitimde kültürel model” başlıkları ele alındı.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nden Prof. Dr. Selahattin Turan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nden Doç. Dr. Neslihan Bay ve Uluslararası Montessori Birliği Kurucusu Leylâ Öztürk, uzmanlık alanlarıyla ilgili konularda eğitim verdi.

Değerler Eğitiminin ardından üç boyutlu materyallerle, çeşitli hikâye kitaplarıyla, konulara uygun müziklerle, farklı teknolojik uygulamalarla, okul öncesine uygun farklı tekniklerle demo ders yapılarak eğitim kalıcı hâle getirildi. Eğitimlerin sonunda öğretmenlerle bir araya gelen Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Aynur Tezgör, “Bunlara benzer eğitimlerimiz ileride de devam edecek. Vazifelerinize geri döndüğünüzde, aynı özveri ve çalışkanlığı devam ettirmenizi bekliyoruz sizlerden. Ayrıca Ana Kucağı için yaptığımız anketlerde yüzde 91,26 memnuniyet sonucu çıktığı için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.