İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ana Kucağı öğretmenleri yeni döneme hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezlerinde görev yapan öğretmenlere yönelik tatilinde alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim seminerleri düzenlendi.


Merinos AKKM'de 10 gün süren eğitimlerde uzman kişilerin sunumlarıyla “zekâ tiplerine göre çocuklar, değerler eğitimi, erken çocukluk eğitimi / montessori eğitimi, mahremiyet eğitimi, çocuklarda öfke ve saldırganlık, sınf organizasyonu, okul öncesi eğitimde kültürel model” başlıkları ele alındı.


Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nden Prof. Dr. Selahattin Turan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nden Doç. Dr. Neslihan Bay ve Uluslararası Montessori Birliği Kurucusu Leylâ Öztürk, uzmanlık alanlarıyla ilgili konularda eğitim verdi.


Değerler Eğitiminin ardından üç boyutlu materyallerle, çeşitli hikâye kitaplarıyla, konulara uygun müziklerle, farklı teknolojik uygulamalarla, okul öncesine uygun farklı tekniklerle demo ders yapılarak eğitim kalıcı hâle getirildi. Eğitimlerin sonunda öğretmenlerle bir araya gelen Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Aynur Tezgör, “Bunlara benzer eğitimlerimiz ileride de devam edecek. Vazifelerinize geri döndüğünüzde, aynı özveri ve çalışkanlığı devam ettirmenizi bekliyoruz sizlerden. Ayrıca Ana Kucağı için yaptığımız anketlerde yüzde 91,26 memnuniyet sonucu çıktığı için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.