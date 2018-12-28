Ana kucağından asker ocağına yemek

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Adalet ve Kalkınma Partisi Kadın Kolları üyeleri, Jandarma Komutanlığı ve Askerlik Şubesi'ndeki askerlere "anne yemeği" sürprizi yaptı.

AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Hamiyet Özenli, yönetim kurulu üyeleri ve İlçe Başkanı Ertem İşcan, Mehmetçiğe moral vermek için evlerinde hazırladıkları yemekleri Karacabey Askerlik Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki askerlere ikram etti. Anne ve memleket hasretleri bir nebze olsun dindirilmeye çalışılan Mehmetçikler duygu dolu anlar yaşadı.

Vatan ve bayrak nöbeti tutan her Mehmetçiğin yanında olduklarını hissettirmek için askerler için ev yemeği hazırladıklarını ifade eden Kadın Kolları Başkanı Hamiyet Özenli, “Kurtuluş Savaşı'nda cepheye aş taşıyan Anadolu kadınından ilham alarak, anne eli değmiş yemekleri ilçemizdeki vatani görevlerini ifa eden askerlerimize ikram ettik. Türk kadınının geçmişte olduğu gibi şimdi de askerinin, evladının yanında durduğunu göstermek istedik. Bizler onların sayesinde rahat bir şekilde yaşıyoruz. Askerlerimizin bu hakkı ödenmez. İlçemizdeki askerlerimiz bizim de evlatlarımız. Hepsi ana kuzusu. Mehmetçiklerimizin memleketi olmaz. Karslı da, Edirneli de, Ankaralı da, İstanbullu da, Vanlı da, ne zaman ki peygamber ocağına girdiler, oraya adım attılar, adları Mehmetçik oluyor bizim için. Biz bu projeyi ulvi duygularla gerçekleştirdik. Onlar bizim evlatlarımız, kuzularımız, yavrularımız. Anne yemeklerini özlemişlerdir diye askerlerimize tüm ikramlarımızı ellerimizle, duygularımızı katarak, seve seve, heyecan ve gururla hazırladık. El emeği, göz nuruyla hamurlarımızı açtık, yemeklerimizi yaptık. Biliyoruz ki askerlerimizin bu yemeklere ihtiyaçları yok. Devletimiz onlara çok iyi bakıyor, ancak annelerinin ev yemeklerini özlemişlerdir diye evlerimizde yaptığımız yiyeceklerden ikram ettik. Mehmetçiğimizi anne şefkatinde ve sıcaklığında hazırladığımız yemeklerle sevindirmek istedik. Askerlerimize afiyet olsun. Katkı sağlayan, emek veren değerli Kadın Kolları Yönetimime ve her daim yanımızda olan İlçe Başkanımız Ertem İşcan'a da sonsuz teşekkürler ediyorum.”

Askerler ise , “Annelerin dualarını arkamızda hissediyoruz. Eli öpülesi annelerimiz bizler için yemek hazırlamışlar. Burada yediğimiz yemeklerden annelerimizinki gibi lezzet aldık. Annelerimize bu güzel sürprizleri için çok teşekkür ediyor, ellerinden öpüyoruz. Bizlere dua etmeye devam etsinler. Biz ülkemizi korumaya canımız pahasına devam etmeye hazırızi” ifadelerini kullandılar.