Ana Kucakları yeni döneme hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin okul öncesi eğitimde bir marka haline gelen Ana Kucakları, 20 merkez, 180 öğretmen ve yaklaşık 2 bin öğrenci ile 2022-2023 eğitim dönemine başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla 2019 yılında 6 merkezle başlattığı Ana Kucakları, bugün adeta dev bir eğitim kurumuna dönüştü. Mevcut merkezlere bu yıl İnegöl ve Mustafakemalpaşa'ya yapılan ikinci Ana Kucağı da eklenirken, Mudanya ve Gürsu Yenidoğan Ana Kucaklarının da yıl içinde eğitime açılması planlanıyor. Aktif olarak yeni döneme 20 merkezle başlayan Ana Kucaklarına vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Yeni eğitim dönemi için 3300 ön kayıt yapılırken, ‘sosyal inceleme ve değerlendirme sonucunda' Ana Kucaklarında yeni dönem 2 bin öğrenci ile başlayacak.

Toplam 180 öğretmenin görev aldığı Ana Kucaklarında ‘Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak' 4-6 yaş (48-68 aylık) çocuklara eğitim verilecek. Merkezlerde sabah ve öğlen olmak üzere ikili eğitim uygulanacak. Çocuklara bilişsel gelişim, dil ve motor gelişimi, öz bakım, sosyal ve duygusal gelişim ve kültürel faaliyetler gibi ücretsiz eğitimler veriliyor. Merkezlerde Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına ek olarak ‘Şehrim Bursa' ve ‘Değerler Eğitimi' adında yeni bir eğitim modeli uygulanıyor ve çocuklara yaşadıkları şehrin kültürel, tarihi ve manevi değerleri de öğretiliyor.

Her merkezde bir adet yemekhane bulunurken, her gün sabah grubuna kahvaltı ve öğlen grubuna ikindi öğünü ücretsiz olarak veriliyor. Çocukların çanta, kırtasiye malzemeleri ve eğitim setleri de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.