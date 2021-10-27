İhlas Haber Ajansı

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Ana yoldan dere gibi gübre akıyor

Bursa’da büyükbaş hayvan çiftliğindeki gübrelerin yola salınması vatandaşları isyan ettirdi.

Bursa'da büyükbaş hayvan çiftliğindeki gübrelerin yola salınması vatandaşları isyan ettirdi.


Osmangazi ilçesine bağlı Aksungur köyünde ana yolun kenarında bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinden çıkan gübrelerin yola boşaltması tepkiye sebep oldu. Yol tamamen hayvan pisliğiyle kaplandı. Yolların gübreyle kaplandığını gören vatandaşlar, bu duruma isyan etti. Çiftliğin defalarca ikaz edilmesine ve ceza kesilmesine rağmen hayvan pisliklerini yola bırakmaya bırakmaya devam ettiğini belirten vatandaşlar, yola bırakılan gübrelerin hastalık yaymasından endişe ediyor. Vatandaşlar yetkilileri caydırıcı ceza vermeye davet etti.

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