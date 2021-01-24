Anadolu ağırlık ve ölçüleri sergisi büyüledi

Nilüfer Belediyesi'nin çevrimiçi sergi turları bu hafta sonu Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu Sergisi ile devam etti. Sergiyi gezen sanatseverler Anadolu'nun zengin ve çok çeşitli kültürüne tarihsel bir perspektif ile baktı.

Nilüfer Belediyesi, düzenlediği çevrimiçi sergi turlarıyla salgın sebebiyle evlerinden çıkamayan sanatseverleri, farklı koleksiyonlarla buluşturuyor. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Çevrimiçi Öğrenme Programı kapsamında, Pera Müzesi Öğrenme Programları iş birliğinde, bu defa yetişkinler, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyon Sergisi'ni çevrimiçi olarak gezme fırsatı buldu. Sergiden seçilmiş eserleri dijital ortamda rehberli tur ile inceleyen katılımcılar, koleksiyondaki eserler hakkında bilgiler edindi.

Katılımcılar, arazi ölçümünden her türlü alışverişe, mimarlıktan kuyumculuğa, denizcilikten eczacılığa, astronomiden zaman ölçüm aletlerine kadar farklı alanlardan birçok ağırlık, uzunluk, hacim ölçüsünü bünyesinde barındıran koleksiyon aracılığıyla, oldukça keyifli ve öğretici bir tur gerçekleştirdi. Rehber eşliğindeki çevrimiçi sergi turuna katılanlar, Anadolu'nun zengin kültürüne tarihsel bir perspektiften baktı.