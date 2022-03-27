Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde sahne alan Anadolu Nefesli Beşlisi, müzikseverleri dünya turuna çıkardı.

Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde sahne alan, ilgi çekici konser programları, repertuvarları ve başarılı performanslarıyla özel bir hayran kitlesi kazanan Anadolu Nefesli Beşlisi, “Del Mundo” projesi ile Nilüferli müzikseverlerin karşısına çıktı. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde sahne alan grup, dinleyicilerin beğenisini kazandı. Oluşturdukları repertuarda Macaristan sokaklarından, Arjantin sahillerine, Fransa'nın özel tınılarından, Anadolu'nun dört bir köşesine işlemiş benzersiz ezgilere ve Balkan müziğine yer veren Anadolu Nefesli Beşlisi dinleyicileri dünya müziği ile buluşturdu.

Anadolu Nefesli Beşlisi aynı zamanda kendi düzenlemeleriyle de seyircilere uzun süre akıllardan çıkmayacak bir müzik şöleni sundu. Konser sonunda grup üyelerini kutlayan Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Rasih Konca, Anadolu Nefesli Beşlisi'ne müzik yolculuklarında başarılar diledi.

Kurulduğu 2014 yılından bu yana farklı temalardaki konserleriyle tanınan “Anadolu Nefesli Beşlisi” Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Flüt Sanat Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Cem Önertürk, Antalya Devlet Opera ve Balesi obua sanatçısı Ufuk Soygürbüz, Samsun Devlet Opera ve Balesi klarnet sanatçısı Kıvanç Fındıklı ve Bilkent Senfoni Orkestrası fagot sanatçısı Ozan Evruk ile Samsun Devlet Opera ve Balesi korno sanatçısı Hüseyin Uçar'dan oluşuyor.