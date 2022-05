Anadolu'nun tüm renkleri Yıldırım'da tanıtılacak

Yıldırım Belediyesi, ‘Anadolu Kültür Şöleni' programlarının ilkini Bingöl kültürünün tanıtımı ile başlattı.

Yıldırım Belediyesi ve Bingöllüler Derneği paydaşlığında 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri çerçevesinde ‘Anadolu Kültür Şöleni Bingöl Gecesi' programı düzenlendi. Etkinliğe Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, meclis üyeleri Bingöllüler Derneği yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Bingöl'ün yaşam tarzının, örf, adet ve geleneklerinin, turizm ve tarihi kültürünün katılımcılara aktarıldığı etkinlikte 10 kişilik öğretmen grubunca kurulan Şehr-i Bingöl Tiyatro Ekibi, Moliere'in Hastalık Hastası adlı ünlü oyununu Zazaca perdeye taşıdı.

Asıf İlbaş konseriyle devam eden program Bingöl yöresel halk oyunları ile sona erdi. Program tüm katılımcılardan tam not aldı. Farklı coğrafyaların zengin kültürlerini aynı çatı altında buluşturan Yıldırım Belediyesi, her hafta bir şehrin kültürünü ilçe sakinlerine tanıtıp Yıldırımlıların bilgilenmesine katkı sunacak. Yıldırım'ın Türkiye'nin bütün renklerini, güzelliklerini bünyesinde barındıran bir ilçe olduğunu belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Tüm hemşehrilerimi her hafta düzenleyeceğimiz ‘Anadolu Kültür Şöleni' programlarımıza davet ediyorum” dedi.

Başkan Oktay Yılmaz, “Böylesi programlar illerin zenginliklerini, el emeklerini, farklı eserlerini tanıtabileceği fırsatlardır” diye konuştu.