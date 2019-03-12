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Anaokulunda faciadan dönüldü

Bursa’da bir sanat merkezinin camlarını silmekte görevli olan sepetli vinç, anaokulunun bahçesine devrildi.

Bursa'da bir sanat merkezinin camlarını silmekte görevli olan sepetli vinç, anaokulunun bahçesine devrildi. Olayda şans eseri herhangi bir öğrenci yaralanmadı.


Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi'nde Halil İnalcık Bilim Sanat Merkezi'nin aynalı camlarını dış cepheden silmekle görevlendirilen sepetli vinç, bilinmeyen bir sebeple yan yattı. Vincin sepeti ve merdiveni Beşevler Ana Okulu'nun bahçesine düştü. Olayda şans eseri herhangi bir öğrenci yaralanmadı.


Sepet kırıldı, vinçte hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, yan yatan vinç ise başka bir çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ve Milli Eğitim yetkililerinin soruşturması sürüyor.

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