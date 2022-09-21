Anayasa Mahkemesi'ne Bursalı hakim adayı

İnegöl ilçesinin Çitlik köyünden olan Ali Osman Güçlü, 1992 yılından bu yana Sayıştay'da görev yapıyor.

1970 yılında İnegöl ilçesinin Çitlik köyünde dünyaya gelen ve eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra 1992 yılında Sayıştay'da göreve başlayan Ali Osman Güçlü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 2010 yılında Sayıştay asil üyeliğine atandı. 8 Eylül 2020 tarihinde Sayıştay Birinci Daire Başkanlığı görevine seçilen Ali Osman Güçlü, bu kez de Sayıştay genel kurulunca Nükrettin Parlak ve Muhterem İnce ile birlikte Anayasa Mahkemesi asil üyeliğine aday gösterildi.

Güçlü, TBMM genel kurulunda Anayasa Mahkemesi için yapılacak olan seçimleri kazanması halinde, Sayıştay'ı temsilen Yüksek Mahkeme üyesi olacak ve görevi 8 yıl devam edecek.