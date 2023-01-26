Anayolda dönüş yapmaya çalıştı, zincirleme kazaya yol açtı

Bursa'da bir otomobil sürücüsü anayolda yavaşlayıp dönüş yapmaya çalıştı. Otomobilin durduğunu farkeden diğer araç sürücüleri frene basınca arkadan gelen tır duramayıp önündeki otomobillere çarptı. Kazaya sebep olan araç çizik bile almazken, 4 aracın karıştığı kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Olay, merkez Osmangazi İlçesinde meydana geldi. Anayolda ilerleyen otomobil sürücüsü yol ortasında bir anda yavaşlayarak dönüş yapmaya çalıştı. Bu esnafa arkadan gelen başka bir otomobil sürücüsü kaza yapmamak için frene bastı. Fakat bu kez de onu fark etmeyen diğer tır sürücüsü duramayınca zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın kazaya karışmasına yol açan otomobil sürücüsüne ise para cezası uygulandı.