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ANDA'dan İhlas Haber Ajansı'na plaket

ANDA Kardeşe Vefa Derneği Arama kurtarma Yenişehir Temsilciliği İhlas Haber Ajansı Yenişehir Temsilcisi’ne teşekkür plaketi verdi.

ANDA Kardeşe Vefa Derneği Arama kurtarma Yenişehir Temsilciliği İhlas Haber Ajansı Yenişehir Temsilcisi'ne teşekkür plaketi verdi.


Yaptığı başarılı çalışmalar ile halkın sevgisini kazanan ANDA Kardeşe Vefa Derneği Arama kurtarma ekibi İhlas Haber Ajansına katkı ve desteklerinden dolayı plaket verdi.


ANDA Kardeşe Vefa Derneği Arama Kurtarma Yenişehir Temsilcisi Mehmet Sav, “Yaptığımız çalışmaların gerek ilçemiz gerekse ülke çapında ulaşmasında bizlere her zaman destek olan İhlas Haber Ajansı Yenişehir temsilcisi Gazeteci Fatih Ak'a ekip arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.


İhlas Haber Ajansı Yenişehir temsilcisi Fatih Ak, “ İlçemiz adına kurulduğu günden andan itibaren önemli çalışmalara imza atan ANDA Kardeşe Vefa Derneği Arama kurtarma ekibinin başta Başkanı Mehmet Sav ve tüm ekibine başarılar diler bu anlamı hediye içinde şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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