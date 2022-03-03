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Ankara'da İnegöl rüzgarı

İnegöl Belediyesi’nin ilçenin tüm turizm değerlerini yurt içi ve yurt dışından gelecek ziyaretçilere tanıtmak üzere yerini aldığı TRAVELEXPO Ankara 5.

İnegöl Belediyesi'nin ilçenin tüm turizm değerlerini yurt içi ve yurt dışından gelecek ziyaretçilere tanıtmak üzere yerini aldığı TRAVELEXPO Ankara 5. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, İnegöl Tarihi Mehterinin muhteşem gösterisiyle start aldı.


Her gün 10.00-19.00 saatleri arasında açık olacak fuarda, İnegöl Belediyesi standı da dikkat çekiyor. İnegöl'ün değerlerinin en iyi şekilde tanıtıldığı stant, büyük beğeni topladı. İnegöl Tarihi Mehterinin muhteşem gösterisi katılımcılar tarafından hayranlıkla takip edildi. İnegöl köftesinden Oylat kaplıcalarına, tarım değerlerinden doğal güzelliklere İnegöl'ün tüm değerleri, fuara gelen misafirlere en ince detayına kadar anlatılarak tanıtıldı.

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