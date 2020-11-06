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Ankaraspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor'da yüzler gülüyor

TFF 1.

Lig'in 9. haftasında yarın Ankaraspor'la karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeşil beyazlı futbolcuların neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.


Bursaspor, Lig'in 9. haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda karşılaşacağı Ankaraspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Bugün yapılan idmanda futbolcuların oldukça moralli ve neşeli olduğu gözlerden kaçmadı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 50 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar, antrenmanı pas pres oyunuyla tamamladı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, bugün Ankara'ya hareket edecek.

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