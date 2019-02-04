Anne adayları Doruk'la bilgilendi

Bursa'nın köklü sağlık kurumlarından Doruk Sağlık Grubu, anne adaylarına yönelik düzenlediği bilgilendirme toplantılarının ilk etabının sonuncusunu gerçekleştirdi.

Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi'nde yaklaşık bir aydır süren ve anne adaylarının çeşitli konularda bilgilendirildiği toplantılarının sonuncusu Doruk Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Dr. Zeynep Çolak ve Dr. Nergis Öksüz'ün sunumlarıyla gerçekleşti. Gebelik sonrası korunma, gebelik ve lohusalık psikolojisi, anne sütünün önemi ve emzirme, yeni doğan bebek bakımı gibi konuların anlatıldığı toplantıya anne adayları ilgi gösterdi.

Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi'nin düzenlediği bu toplantılara düzenli olarak katıldığını söyleyen anne adayı Bahar Yaman, sunumların, gebelik süreci hakkında oldukça bilgilendirici olduğunu ve bu bilgiler ile gebelik sürecinin daha rahat geçtiğini söyledi.

Hamilelik heyecanını ilk defa tattığını ifade eden Mine Karakoç da, “Doruk Sağlık Grubu'nun bu toplantılarına büyük memnuniyetle katıldım. Uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen sunumlar ile ilk defa yaşadığım bu heyecanı daha da bilgilenmiş bir şekilde geçireceğim” dedi.

Gerçekleştirilen son toplantının sonunda geleceğin annelerine belgeleri dağıtıldı.