Anne adayları için “Gebe Üniversitesi”

Eğitimlere düzenli katılan anne adayları sertifika almaya hak kazanacak.

Doruk Özel Yıldırım Hastanesi'ndeki açılışa çok sayıda anne adayı, doktorlar ve hastane çalışanları katıldı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatma Güray, Gebe Üniversitesi uygulamasının detayları hakkında bilgiler verdi. Dr. Güray, “Kurumumuzda Gebe Üniversitesi uygulamasını hayata geçirdik. Maksadımız bize takip olan veya olmayan gebelerimizin, belli periyotlarda ve belli programlar dahilinde bilgilenmelerini sağlamak. Böylece hem anne adaylarının ihtiyaç duyduğu , hem de merak ettikleri hususunda bilgiler vereceğiz. Uygulama sürekli devam edecek; 2 aylık periyotlarda haftada bir şekilde. Hedefimiz, bilgilenmeye ihtiyaç duyan birçok gebemize bunu sunabilmek” dedi

Sertifika almaya hak kazanacaklar

Eğitimlere düzenli olarak katılan gebelere, eğitimin sonunda birer sertifika verileceğini hatırlatan Dr. Fatma Güray, “Gebeliğin başından sonuna kadar gebenin en fazla ihtiyaç duyduğu konuları belirledik. Örneğin; bugün ilk konumuz; gebeliğin ilk üç ayındaki şikâyetler, gebelikte beslenme. Bu konular ilk üç ayı ilgilendiriyor. Daha sonra ikinci üç ayı ilgilendiren konuları ve daha sonra doğuma hazırlık eğitimleri olacak, doğum sonrası bebekleri emzirmede gerekli olan anne sütünün önemini anlatan konularımız olacak. Gebelerin psikolojisini anlatacağız. İnşallah bu eğitimlerin faydası olacaktır. Bu iki ayın sonunda eğitimlere düzenli katılan gebelerimiz birer sertifika alacaklar” ifâdelerini kullandı.

Dr. Güray'ın yaptığı bilgilendirme ve açılış konuşmasının ardından Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Şeyma Doğan ile Diyetisyen Asuman Bilgili, gebelikte beslenme ve gebeliğin ilk üç ayındaki sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgilendirdi.