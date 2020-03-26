Anne adayları korona virüsten nasıl korunmalı

Dr. Müzeyyen Uyanık, “Gebelikteki fizyolojik değişiklikler nedeniyle bu dönemde viral enfeksiyon geçirildiğinde solunum komplikasyonlarına yatkın hale gelinip, daha şiddetli hastalık geliştirme riski artmaktadık” dedi.

Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık, "Gebelerde genel topluma göre Kovid-19 enfeksiyonu için artmış bir duyarlılık bildirilmemiştir. Ancak, gebelikteki fizyolojik değişiklikler nedeniyle bu dönemde viral enfeksiyon geçirildiğinde solunum komplikasyonlarına yatkın hale gelinip, daha şiddetli hastalık geliştirme riski artmaktadır. Bunlarla birlikte şu ana kadar gebe kadınların Kovid-19 enfeksiyonuna daha duyarlı oldukları veya gebelikte Kovid-19 geçirenlerin daha şiddetli pnömoni geliştirmeye meyilli olduklarına dair kanıt yoktur. En yaygın semptom ateş ve öksürüktür nadiren ishal görülür. Radyolojik belirti olarak en sık bilgisayarlı tomografide buzlu cam görüntüsüne rastlanmaktadır. Kan testlerinde lenfositopeni yüzde 80 görülebilmektedir" dedi.

İnkübasyon süresi kesin olmamakla birlikte 2-14 gün sonra olduğu varsayılmakla birlikte, çoğu vakanın maruziyetten 5 gün içinde ortaya çıktığını belirten Uyanık, "Enfeksiyonların çoğu kendini sınırlıyor fakat yaşlı ve ek kronik tıbbi sorunu olanlarda daha şiddetli bir klinik görülebilmektedir. Şiddetli hastalık bulgusu olarak hipoksemi gelişmektedir. Kritik ileri düzey hastalıkta ise solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği geliştiği görülmüştür. Şu anda anneden bebeğe bulaş riski olup olmadığı belirsizdir. Hastalık saptandığında koruyucu ekipman ve izolasyon yeri olan hastanelerce takip yapılmalıdır. Şu anda belirlenmiş aşı veya kanıtlanmış antiviral tedavi olmamakla birlikte semptoma göre destek tedavi verilmektedir" dedi.

Gebelik takibinde fetal kalp sesi için kardiyotokografi, fetal büyüme ve amniyon sıvı hacmi için ultrason ile gerektiğinde ise doppler ultrason ile 2-4 haftada bir yapıldığını belirten Uyanık, doğum eylemi başlamışsa negatif basınçlı izole odalarda takip yapılması gerektiğini vurguladı.

Emziren annenin mutlaka gerekli önlemleri alması gerektiğini belirten Müzeyyen Uyanık, "Emzirmenin güvenliği, anneyi bebekten ayırma ihtiyacı konusu da net değildir. Hasta emziren anneler ellerini yıkamalı ve 3 kat cerrahi maske takmalıdır. Odada birlikte iseler anne ve bebek yatağı arası mesafe 2 metre uzaklıkta olmalıdır" dedi.

“Hijyen büyük önem taşıyor”

Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık, "Özetle; en önemlisi virüsten korunmaktır. 20 saniye su sabunla yıkama veya alkol bazlı el dezenfektanı kullanmak, yıkanmamış ellerle göz, burun ve ağza dokunmamak gereklidir. Hasta kişilerden 1 metreden daha uzak mesafede durmalı, gerek olmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. Öksürürken ağzımızı mendille kapamalı, yoksa dirseğimizi kapamalıyız. Ortak eşya kullanımını bırakıp, kullanılan eşya ve yüzeyleri sık sık dezenfekte etmeliyiz" ifadelerini kullandı.