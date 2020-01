Anne adaylarına önemli uyarı

Dr. Okan Özden, bebeklerini kucaklarına alacakları o büyülü ana hazırlanırken yeme içme alışkanlıklarını tekrar gözden geçirmeleri gerektiğini söyledi.

Anne adaylarının bebeğini korumak ve beslemek için mutlaka alması gereken bir takım ekstra önlemler olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Okan Özden, "Bebeklerinin sağlıklı bir şekilde yolculuğunu tamamlaması tabi ki tüm annelerin en büyük kaygısı. Durum böyle olunca da tüketilecek gıda seçimine çok daha fazla özen göstermek gerekiyor. Bazı gıdalar hamilelik için ideal olabilirken, bazıları da bebek bekleyen anneler için çok da kabul edilebilir değil. Günümüzde anneler artık yedikleri ve içtikleri her şeyden sorumlular, çünkü bebeklerini yeterli ya da yetersiz miktarda beslemeleri açısından çevresel faktörler sebebi ile çok daha fazla risk altındalar. Maalesef birçok işlenmiş ya da çiğ gıda çeşitleri doğum defektlerine veya bebekte gelişme geriliğine yol açabilmekte" diye konuştu.

Çiğ ve az pişmiş hayvansal gıdalara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Özden, "Az veya orta pişmiş kırmızı veya beyaz et ürünleri, çiğ veya az pişmiş deniz mahsülleri, az pişmiş yumurta içeren gıdalar salmonella, toksoplazma ve listeria gibi enfeksiyonların kaynağı olabileceğinden bebeğinizin sağlığı ve gelişimi için uygun değildir. Her ne kadar bazı anne adaylarının hamilelik döneminde canları çok alkol çekse de, gebelikte içilebilecek güvenli alkol miktarı diye bir şey yoktur. Hamilelikte alkolün her formu zararlıdır. Çünkü bu süreçte tüketilen alkol bebeğinizde yaşam boyu sürebilecek fiziksel, zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açabilir. Şunu unutmayalım, içtiğiniz sıvıların çoğu göbek kordonu vasıtasıyla bebeğinize geçecektir. Kabul etmek lazım, kafein gebelikte uzak durulması gereken en zor gıdalardan birisi. Sadece enerji vermekle kalmayıp, beyninize bir takım uyarılar yaparak bağımlılık da oluşturuyor. Gebelikte de göbek kordonu vasıtasıyla bebeğinize geçeceğinden fazla miktarda önerilmemekte. Kafein, tüketim miktarına bağlı olarak bebeğinizde uyku döngüsü bozuklukları veya hiperaktiviteye yol açabilir" dedi.

Yüksek oranda civa genelde köpekbalığı, kılıç balığı, kral uskumru ve ton balığı gibi büyük balıklarda bulunduğunu ifade eden Özden, "Hamilelik sürecinde civa içeriği yüksek olan bu balık türlerinin tüketimini önermiyoruz. Çünkü bu ürünlerde bulunan yüksek civa oranları bebekte gelişme geriliği ve beyin hasarı ile ilişkilendirilmekte. Konserve light ton balığında civa miktarı hafif seviyelerde olup ayda iki-üç öğünü geçmemek kaydı ile tüketilmesi kabul edilebilir. Hamileliğiniz boyunca zihinsel ve duygusal sağlığınız kadar, beslenme ihtiyaçlarınıza da dikkat etmeniz çok önemli. Bebeğinizi taşıdığınız sürece onun sağlıklı bir şekilde gelişmesi için gerekli olan tüm besinleri ona siz sağlayacaksınız. Meyve ve sebze içeren, proteinle desteklenmiş dengeli bir diyet, sağlıklı bir hamilelik dönemi bebeğinize verebileceğiniz ilk ve en özel hediyelerden biri olacaktır" diye uyardı.