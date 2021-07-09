İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anne ayı ve 2 yavrusu kamerada

Uludağ’da bir anne ayı ve 2 yavrusu karınlarını doyurabilmek için çöp konteynerini devirip ziyafet çekti.

Uludağ'da bir anne ayı ve 2 yavrusu karınlarını doyurabilmek için çöp konteynerini devirip ziyafet çekti. O anlar bir tatilci tarafından saniye saniye kaydedildi.


Uludağ Sarıalan bölgesinde aç kalan anne ayı ve 2 yavrusu karanlıkta kalan çöp konteynerinin yanında bir süre arandıktan sonra çöp konteynerini devirerek yiyecek aradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen bisiklet yarışı sonrası çöplerde kalan yiyeceklerle kendilerine ziyafet çeken ayılar renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.