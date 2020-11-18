İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

“Anne Eli Değsin” projesine Altın Karınca Ödülü

Yıldırım Belediyesi, Altın Karınca Ödülleri töreninde “Anne Eli Değsin” Projesi ile Çevre ve Atık Yönetimi kategorisinde ödüle lâyık görüldü.


Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen ve belediyelerin uyguladığı başarılı projelerin ödüllendirilerek, yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir şehir hayatına katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilen Altın Karınca Ödülleri töreni, İstanbul'da yapıldı. Ödül töreninde Yıldırım Belediyesi, “Anne Eli Değsin” Projesi ile Çevre ve Atık Yönetimi kategorisinde ödüle layık görüldü. 381 projenin yarıştığı Altın Karınca Ödülleri'nde 41 belediyenin 52 projesi 10 ayrı kategoride ödüllendirildi.


Alınan ödülden dolayı gururlu ve mutlu olduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Anne Eli Değsin Projesi'ni şöyle anlattı:


“Anne Eli Değsin, ilçemizdeki tekstil şirketlerinden aldığımız atık kumaşları değerlendirerek tekrar ekonomiye kazandırdığımız bir proje. Engelliler Federasyonu ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte yürüttüğümüz bu projede, Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim ve İş Okulu'nda eğitim gören engelli çocuklarımızın anneleri, çocukları eğitim alırken bu atık kumaşlardan bez çantalar üretti. Ayrıca, İŞKUR İş Başı Eğitim Programı kapsamında velilerimiz belli bir kazanç da elde etti. Kısacası Anne Eli Değsin, birçok farklı noktadan kazanımları olan bir projemiz. 2019 yılında başlayan ve 2020 yılında da devam ettiğimiz projemizde 30 velimiz önce gerekli eğitimleri aldı, ardından da üretimde yer aldı. Pandemi nedeniyle şuan ara vermek zorunda kaldığımız projemize, ilerleyen dönemlerde tekrar devam etmeyi planlıyoruz. Belediye hizmetlerini sadece alt ve üst yapı yatırımları olarak görmeyip, sosyal belediyecilik sorumluluğu çerçevesinde Yıldırımlı vatandaşlarımıza hizmeti her alanda götürmeye devam edeceğiz.”


Öte yandan, Yıldırım Belediyesi, Altın Karınca Ödülleri 2017 yılı töreninde de Müzik Akademisi Projesi ile Sosyal Belediyecilik alanında ödülün sahibi olmuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.