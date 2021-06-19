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Anne kedi, sesler çıkartarak yavrusunu kurtardı; o anlar kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan kedinin, annesiyle buluşma anı dikkat çekti.


Olay Kemalpaşa Mahallesi Ilıca sokakta bulunan apartmanda meydana geldi. Apartmanın terasında beslenen yavru kedi, havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kaldı. Anne kedi, yavrusunun mahsur kaldığını görünce sesler çıkartarak yardım istedi. Apartman sakinleri, durumu fark ederek İnegöl İtfaiyesine bildirdiler.


Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu yavru kediyi kurtardılar.


Kurtarılan yavru kedi ile annesinin buluşma ve annesinin yakınlaşma anı amatör kameraya yansıdı.

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