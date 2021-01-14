"Anne sütü çocuğu korona virüsten koruyor"

Dr. Müzeyyen Uyanık, anne sütünde bulunan koruyucu antikorların, el hijyeni ve maske kullanımına dikkat edilerek verildiği takdirde bebekte enfeksiyon riskine karşı koruyucu olduğunu söyledi.

Korona virüs ailesi enfeksiyonları ayakta geçirilebilirken, MERS ve SARS gibi ciddi ve ağır enfeksiyonlara da sebebiyet verebiliyor. Çok sayıda ölüme sebep olan bu virüsün çocuklara pek zarar vermediğini belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Dr. Müzeyyen Uyanık, “Uzun dönem çalışma sonuçları halen olmasa da bu dönemde, anne yanında kalmayan bebeklerde kalp atım hızı, solunum hızında artış ve hipoglisemi sıklığının arttığı görülmüştür. Anne sütü, bebek için en iyi besin kaynağıdır. Anne sütü bebekleri astım, gastrointestinal enfeksiyonlar, alt solunum yolu enfeksiyonları, diyabet ve obezite gibi hastalıklardan korumaktadır. DSÖ hayatın ilk altı ayı için sadece anne sütü, ardından iki yıl ek gıda ile birlikte devam eden emzirmeyi tavsiye etmektedir” dedi.

Uyanık, “Anne sütünde bulunan koruyucu antikorların anne el hijyeni ve maske kullanımına dikkat ettiği sürece enfeksiyon riskine karşı koruyucu olduğu belirtilmiştir. DSÖ verilerine göre, covid-19 teşhisi konulmuş bir kadının virüsü gebelik döneminde fetüse veya doğum sırasında bebeğe geçirip geçirmediği halen netlik kazanmamıştır. Bulaş yolu damlacık ile olduğundan aksine anne sütündeki antikorların koruyucu rol oynadığı düşünülmektedir. Anne ile ten tene temasın ve erken emzirmenin bebeğin gelişmesine olumlu katkısı olduğundan dolayı desteklenmesi gerekliliği savunulmaktadır. Korona testi pozitif ya da enfeksiyon şüphesi olan anne kendini iyi hissettiği anda emzirmelidir. Anne bebeğe dokunmadan önce ve sonra ellerini 20 saniye sabun ile yıkamalı ya da alkol bazlı dezenfektan ile temizlemelidir. Anne tıbbi maske ile bebeği emzirmelidir. Ortam sık sık havalandırılmalıdır. Kıyafetler 60-90 derecede yıkanmalıdır. Emzirme mümkün olmuyorsa anne elle sağmayı öğrenmeli el hijyen kurallarına uymalıdır. Doğum sonrası ten tene temas sağlanmalı ve ilk altı ay sadece anne sütü verilmelidir” diye konuştu.