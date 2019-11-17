Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve kızı ölümden döndü.

Kaza, Süleymaniyesi İstiklal Caddesi ile Altay Caddesinin kesişiminde ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altay Caddesi'nden gelen Yasemin K. idaresindeki 16 KHC 50 plakalı otomobil ile İstiklal Caddesinden gelen Mustafa Ali A. idaresindeki 16 SRL 64 plakalı araçla çarpıştı. Kazada savrulan araçlardan biri sağ tarafa, diğeri sol taraftaki yol kenarında bulunan kaldırıma çarparak durabildi. Kazada 16 KHC 50 plakalı otomobil sürücü ile yanında bulunan kızı Elif K. yaralandı. Her iki yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonucu her iki araçta ağır maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan kaza şahit olan vatandaşlar 16 SRL 64 plakalı aracın kırmızı ışıktan geçtiğinden dolayı kazanın yaşandığını illeri sürdü. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.