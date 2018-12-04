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Annelerden anlamlı ziyaret

Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi 3 Aralık Engelliler Günü dolasıyla Dr.

Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Derneği'ni ziyaret edip çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Anneler ve engelli çocukların buluşmasında duygusal anların yaşandı. Çocuklarla bol bol fotoğraf çektiren anneler yanlarında getirdikleri hediyeleri çocuklara tek tek dağıttılar. Keyifli birgün geçirdiklerini dile getiren Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Sibel Gönülkırmaz ‘Böylesine önemli bir günde çocuklarımızla bir araya gelmekten oldukça mutlu olduk ve duygulandık' dedi.

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