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Annelere hastanede anlamlı kutlama

VM Medical Park Bursa Hastanesi yönetimi ve çalışanları, anneler günü etkinliğinde tüm kadın hastalara ve kadın refakatçilerine karanfil dağıttı.


Bursa, bu yıl da anneler gününde renkli bir etkinliğe imza atıldı. Kısa süre önce doğum yapan hastaları ziyaret eden hastane yönetimi ve çalışanlar, anneler günü sürprizine imza attı. Tüm kadın hastaların ve kadın refakatçilerin anneler günü renkli bir etkinlikle kutlandı. Karanfil dağıtılan hastalar ve refakatçiler, anneliğin önemini anlatmak için hastane girişinde özel hazırlanan standın önünde bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.


Etkinlik kapsamında açıklama yapan VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Esra Molla, yüzde 65 kadın çalışan oranıyla ‘kadın dostu hastane' unvanını onurla taşıdıklarını söyledi. MLP Sağlık Hizmetleri Grubu'nda 17 bin çalışanın olduğunu belirten Esra Molla, “Bu çalışanların 11 bini kadın. Bunu şahsen gururla dile getiriyorum. Kadın, hem evinde hem de işyerinde eşsiz katma değerler sağlar. Anneler,sağduyu ve empati konusunda her zaman bir adım öndedir. Biz gerek seminer gibi bilgilendirici çalışmalar, gerek kurum dışı yürüttüğümüz sosyal çalışmalarla anneler ve yuvaları için yeni ufuklar açmaya dün ve bugün olduğu gibi yarın da kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

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