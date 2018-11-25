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Annesi uyandırmaya gelince gerçek ortaya çıktı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir genç uykusunda hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir genç uykusunda hayatını kaybetti. Sabah annesi tarafından yataktan kaldırılmak için uyandırmaya çalışılan ve uyku apnesi hastalığı da bulunduğu belirlenen genç için eve çağrılan sağlık ekipleri genç adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.


Edinilen bilgiye göre, olay bu sabah Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Osman ve Esme Çobaner çiftinin 21 yaşındaki oğulları Hasan Çobaner, her zaman uyandığı saatte kalkmayınca annesi tarafından uyandırılmak istendi. Oğlunun hayatını kaybettiğini anlayan annesinin feryatları üzerine eve 112 acil servis ekipleri çağrıldı. Yapılan kontrollerin ardından 21 yaşındaki Hasan Çobaner'in hayatını kaybettiği tespit edildi.


Orhangazi'de yaşayan Hasan Çobaner'in aşırı kiloları ve uyku apnesi sorunları yaşadığı da öğrenildi. Hasan Çobaner'in cenazesi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Orhangazispor ve Hürspor tribünlerinin de tanınan ismi olan Hasan Çobaner'in ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

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