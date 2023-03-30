Antakya şarkılarını söylemeye devam ediyor

Hatay Akademi Orkestrası, Nilüfer Çoksesli Koro ve Nilüfer Oda Orkestrası eşliğinde Nilüfer'de konser verecek. Dayanışmaya katkıda bulanacak olan konser, 4 Nisan Salı günü Nâzım Hikmet Kültürevi'nde yapılacak.

Kahramanmaraş merkezli depremden en fazla etkilenen illerden biri olan Hatay'a desteklerini sürdüren Nilüfer Belediyesi, sanat alanında da dayanışmaya ortak oluyor. Hatay Akademi Orkestrası, Nilüfer Çoksesli Koro ve Nilüfer Oda Orkestrası ile birlikte Nâzım Hikmet Kültürevi'nde konser verecek.

2019 yılında Şef Ali Uğur'un öncülüğünde, birçoğu Hatay'da bulunan müzik öğretmenleri ve profesyonel müzisyenlerin katılımıyla kurulan Hatay Akademi Orkestrası deprem felaketinde büyük yıkım yaşadı.

Hatay Akademi Orkestrası üyeleri, sanatın iyileştirici gücüne olan inançla, Bertolt Brecht'in “Karanlık zamanlarda şarkı da söylenecek mi? Elbette, şarkı da söylenecek, karanlık zamanları anlatan” sözlerini de ilke edinerek sanat için dayanışma çağrısında bulundu. Bu çağrıya yanıt veren Nilüfer Belediyesi, orkestrayı Nilüfer'de ağırlayacak.

Konser 4 Nisan Salı günü Nâzım Hikmet Kültürevi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Konserde şef Ali Uğur yönetimindeki Hatay Akademi Orkestrası ile şef Zeynep Göknur Yıldız yönetimindeki Nilüfer Çoksesli Koro ve şef Deniz Tan yönetimindeki Nilüfer Oda Orkestrası birlikte sahneye çıkarak Hatay'ın kadim kültürlerden beslenen müzikal mirasını Bursalılarla buluşturacak.