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Anteni düzeltmeye çıktı, hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde karda çekmeyen anteni düzeltmeye çıkan şahıs çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde karda çekmeyen anteni düzeltmeye çıkan şahıs çatıdan düşerek hayatını kaybetti.


Olay Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Sucu (56), yağan kar sebebiyle çatıda bulunan antenin üzerindeki karı temizlemek için ikamet ettiği 3 katlı binanın çatısına çıktı. Ayağı kayan Sucu, çatından beton zemine düşerek ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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